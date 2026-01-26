Amanda Anisimova e Jessica Pegula raggiungono i quarti di finale dell'Australian Open 2023

Il palcoscenico dell’Australian Open si è animato con emozioni forti, mentre due tenniste americane hanno conquistato il loro posto nei quarti di finale. Amanda Anisimova e Jessica Pegula si preparano per un incontro attesissimo, un momento che segna una pietra miliare per il tennis femminile statunitense.

La competizione ha visto la difesa del titolo da parte di Jannik Sinner, il quale ha superato Luciano Darderi in un match combattuto.

La vera sorpresa è stata l’eliminazione della campionessa del 2026, Madison Keys, ad opera di Pegula, con un punteggio di 6-3, 6-4.

Il trionfo di Pegula e Anisimova

Jessica Pegula, già ben nota nel circuito, ha dimostrato di essere una forza da non sottovalutare. La vittoria su Keys consente a Pegula di avanzare e di diventare protagonista in un altro scontro americano, questa volta contro Amanda Anisimova. Quest’ultima ha mostrato grande determinazione battendo Wang Xinyu con un punteggio di 7-6 (4), 6-4, in una giornata calda e soleggiata.

Un’epoca di successi per il tennis americano

Con i successi di Pegula e Anisimova, si è registrato un evento significativo: per la prima volta dal 2001, quattro tenniste americane hanno raggiunto i quarti di finale nell’evento di Melbourne. Allora, il tennis femminile statunitense era rappresentato da stelle come Serena e Venus Williams, Jennifer Capriati, Monica Seles e Lindsay Davenport. Oggi, Pegula e Anisimova si uniscono a Coco Gauff e Iva Jovic, che hanno già conquistato il loro posto dall’altro lato del tabellone.

La corsa di Iga Swiatek e altri protagonisti

Nel frattempo, sul fronte maschile, Jannik Sinner ha brillato nel suo incontro, rifilando un 6-1, 6-3, 7-6 (7-2) al suo avversario. Il tennista italiano si prepara ora ad affrontare Ben Shelton o Casper Ruud, con l’obiettivo di difendere il suo titolo e avvicinarsi al record di Novak Djokovic, unico giocatore a vincere il torneo per tre volte consecutive.

La determinazione di Swiatek

Iga Swiatek, la seconda testa di serie, ha messo fine al sogno della qualificata Maddison Inglis, con un netto 6-0, 6-3. Swiatek, che ha già vinto quattro titoli del Grande Slam, è alla ricerca di un successo che le sfugge a Melbourne, avendo già raggiunto le semifinali l’anno scorso ma fermandosi contro Keys. La sua prossima sfida sarà contro Elena Rybakina, in un incontro che promette scintille.

Il percorso di Lorenzo Musetti

Un altro talento da tenere d’occhio è Lorenzo Musetti, che ha raggiunto i quarti di finale per la prima volta all’Australian Open, battendo il nono classificato Taylor Fritz con un punteggio di 6-2, 7-5, 6-4. Nonostante le difficoltà personali, tra cui la necessità di lasciare la sua famiglia dopo la nascita del suo secondo figlio, Musetti continua a sorprendere con le sue prestazioni.

La sfida con Djokovic

Il prossimo ostacolo per Musetti sarà il campione in carica Novak Djokovic, che ha avuto un percorso agevolato, passando ai quarti di finale grazie al ritiro del suo avversario, Jakub Mensik, per infortunio. La sfida tra Musetti e Djokovic si preannuncia avvincente, con l’italiano che mira a sfruttare il suo slancio e la sua determinazione.

L’Australian Open 2026 si sta rivelando un torneo ricco di sorprese e grandi emozioni. Con tennisti e tenniste americane che brillano sul palcoscenico, la competizione continua a evolversi, promettendo altre sfide spettacolari nei quarti di finale e oltre.