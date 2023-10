Amanda Lear a Verissimo: la risposta a Silvia Toffanin spiazza tutti

Amanda Lear è stata ospite a Verissimo e una sua risposta alla conduttrice Silvia Toffanin ha lasciato tutti senza parole.

Amanda Lear: la risposta a Verissimo

La diva Amanda Lear è stata ospite del salotto tv di Silvia Toffanin e, quando è giunto il momento di congedarsi dalla conduttrice, le sue affermazioni hanno lasciato tutti di stucco. “Devo andare perché ho una vita sessuale”, ha dichiarato la Lear tra le risate del pubblico. Silvia Toffanin, dal canto suo, ha replicato in imbarazzo: “Ah benissimo, allora buon divertimento”.

A Verissimo Amanda Lear ha anche specificato di essere single e, in merito alla sua vita privata, ha affermato di poter “mangiare quello che voglio, vestirmi quando voglio e poi posso stare struccata con i miei gatti. Loro mi amano anche se mi vedono senza trucco”. Sui social in tanti hanno fatto i complimenti alla loro beniamina e non vedono l’ora di saperne di più in merito alla sua carriera e alla sua vita privata. Di recente la Lear ha anche svelato un inaspettato retroscena sul conto dei Maneskin e ha rivelato che, non sapendo chi fossero, avrebbe rifiutato di accompagnarli a Sanremo. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? I fan sono curiosi di saperne di più.