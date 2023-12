Amara esperienza per alcuni bambini: "Babbo Natale non esiste"

Amara esperienza per alcuni bambini: "Babbo Natale non esiste"

Ha scatenato l'ira dei genitori la decisione di una dirigente scolastica di una scuola elementare in Veneto, che ha detto ai piccoli studenti che Babbo Natale non esiste.

Una dirigente scolastica ha spezzato la magia del Natale ai bambini, rivelando che la figura più attesa in questo periodo dell’anno – Babbo Natale – non esiste.

“Babbo Natale non esiste”

Con tanta cattiveria, una preside ha detto senza problema agli alunni della sua scuola elementare, che Babbo Natale non esiste.

È accaduto in una scuola veneta e la diretta interessata in sua difesa ha detto che non avrebbe fatto apposta.

Però il danno è stato fatto e la notizia è così sconcertante che è stata riportata dai giornali locali.

La scuola in questione si trova a Lerino a Torri e l’occasione è stata una recita natalizia.

I genitori infuriati per le “rivelazioni” su Babbo Natale

I genitori dei bambini sono molto arrabbiati per la superficialità della dirigente scolastica, che si è lasciata scappare un’informazione così delicata, che ha fatto scoppiare in lacrime i piccoli presenti – fra l’altro intenti in una recita a tema.

La scuola parla di fraintendimento ma è difficile riparare al danno. Proviamo solo a immaginare il nostro sconforto se la medesima notizia fosse stata data a noi anni fa, quando le feste avevano quasi un sapore magico in attesa di Babbo Natale e della Befana, con i loro regali e leccornie.

Queste credenze sono parte integrante dell’infanzia dei bambini ed è davvero crudele dire loro la verità quando invece avrebbero il diritto di credere in questa bella favola.

La scuola si è scusata più volte, ma sarà sufficiente a farsi perdonare dalle mamme e dai papà infuriati a cui ora tocca l’arduo compito di mettere una toppa?