Ambra Angiolini, incendio sul set della fiction a Stromboli: l’ira degli isolani

Un incendio scoppiato a Stromboli ha fatto infuriare gli isolani contro la produzione della nuova fiction con Ambra Angiolini.

A Stromboli, dove si sta girando una nuova fiction con Ambra Angiolini, è avvenuto un incidente che ha mandato su tutte le furie le persone del luogo.

Ambra Angiolini: l’incidente sul set

Ambra Angiolini è da poco arrivata a Stromboli, dove si terranno le riprese per una nuova fiction che la vede protagonista.

Per esigenze di copione la produzione della fiction aveva appiccato un piccolo incendio che avrebbe dovuto essere spento dopo pochi istanti, ma il forte vento presente sull’isola avrebbe fatto propagare le fiamme fino a coprire ben 5 ettari di terreno. Sulla vicenda si è espresso il sindaco di Stromboli e gli abitanti del luogo sarebbero andati su tutte le furie per quello che sarebbe stato un vero e proprio disastro ambientale (sarebbero infatti morti molti animali del luogo).

“Non so come e perché sia scoppiato l’incendio ma posso solamente dire che le dovute procedure sono state avviate immediatamente. […] Attendiamo anche noi di capire e sicuramente non staremo a guardare”, ha dichiarato il sindaco Marco Giorgianni, che ha anche dichiarato di non aver autorizzato la produzione a fare cose di questo tipo. Per il momento sulla questione non è dato sapere di più, e in tanti sono in attesa di conoscere tutti i dettagli della vicenda.

Ambra Angiolini: la vita privata

Tutto sembra procedere liscio come l’olio per Ambra Angiolini che, oltre ad essere confermata come giudice per la nuova edizione di X Factor, avrebbe da poco trovato un nuovo amore. Al momento non è dato sapere chi sia l’uomo avvistato al fianco dell’attrice e i fan sono impazienti di saperne di più.