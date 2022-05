Ambra Angiolini ha un nuovo amore: tutti i dettagli

Ambra Angiolini è stata avvistata a Roma in compagnia di quello che sarebbe il suo nuovo amore.

A quanto pare Ambra angiolini ha definitivamente archiviato la sua storia con Massimiliano Allegri: la showgirl è stata paparazzata a Roma mentre baciava un altro misterioso cavaliere.

Ambra Angiolini ha una nuova fiamma

Secondo indiscrezioni Ambra Angiolini avrebbe un nuovo amore: i due sarebbero stati visti a Roma durante un romantico aperitivo durante il quale si sarebbero scambiati un appassionato bacio.

Per la conduttrice e showgirl si tratterebbe della prima storia d’amore importante dopo la dolorosa fine della sua lunga relazione con Massimiliano Allegri che, secondo i rumor in circolazione, sarebbe finita a un passo dalle nozze. Sulla fine della sua storia con l’allenatore Ambra Angiolini si è limitata a dire: “Esiste per tutti il giorno zero, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte.

Ci si allontana dalle persone, che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state. Si chiama giorno zero, perché quello che segue lo zero è sempre un inizio e negli inizi non si conosce sconfitta”.

Non è dato sapere al momento chi sia l’uomo del mistero che era con lei a Roma, e in tanti tra i suoi fan sperano di saperne presto di più.

L’amore e i figli

Ambra Angiolini è mamma di due ragazzi, Leonardo e Jolanda, nati dalla sua storia d’amore con Francesco Renga. I due sono rimasti molto uniti per amore dei figli e hanno continuato a vivere vicini proprio per il loro bene. Ambra Angiolini ha sempre riservato parole d’affetto e ammirazione per il suo famoso ex.