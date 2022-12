Ambulanza si ribalta: tre feriti

Un nuovo incidente ha coinvolto un’ambulanza con un paziente a bordo.

Questa volta è successo in Sardegna, lungo la statale 291, che collega Sassari con Alghero.

Autostrada si ribalta in direzione Alghero, feriti due operatori e il paziente

Il mezzo si è ribaltato sulla strada a quattro corsie, al chilometro 7,8, all’altezza di Bancali, in direzione Alghero.

Tre sono stati i feriti trasportati con l’elisoccorso del 118 all’ospedale Santissima Annunziata, i due operatori dell’ambulanza e il paziente che essi stavano trasportando.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi i Vigili del fuoco e la Polizia stradale. Non sono ancora state accertate le cause di quanto successo. Il traffico ha subito alcuni rallentamenti, in quanto solamente una corsia della statale è rimasta aperta.

Nel 2021, in Sardegna ci sono stati 3.200 incidenti stradali

Secondo i dati diffusi dall’Istat, l’Istituto nazionale di statistica, in Sardegna nel 2021 ci sono stati 3.200 incidenti stradali (+29,1% rispetto al 2020, caratterizzato dai pesanti lockdown dovuti al Covid-19), causando la morte di 91 persone (-4,2%, in controtendenza rispetto al dato nazionale).

4.484 sono stati invece i feriti (+34,3% rispetto all’anno precedente).

