Terribile incidente stradale nella mattinata di ieri, venerdì 3 aprile 2026, a Monestirolo, nel Ferrarese, dove un’auto, dopo uno scontro con un’altra vettura è finita in un fossato. A bordo una coppia.

Dramma a Monestirolo, auto finisce nel fossato dopo un frontale

Intorno alle ore 9.40 di ieri, venerdì 3 aprile 2026, si è verificato un terribile incidente stradale a Monestirolo, in provincia di Ferrara, per l’esattezza all’incrocio con via Prati. Coinvolte due auto che si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento. Una delle due vetture, con a bordo una coppia, dopo lo schianto è finita in un fossato. Sul posto, oltre ai soccorsi, le autorità al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica del sinistro ma, secondo le prime ricostruzioni, una delle due auto, in fase di immissione nell’incrocio, avrebbe tagliato la strada all’altra.

Dramma a Monestirolo, auto finisce nel fossato dopo un frontale: paura per una coppia di anziani

Come visto nella mattinata di ieri lo scontro tra due auto a Monestirolo ha fatto si che una delle due vetture, con a bordo una coppia di anziani, è finita in una fossato. Sul posto sono giunti subito i soccorsi, con i sanitari del 118 che hanno trasportato i due anziani in ospedale: le loro condizioni non desterebbero preoccupazione. Ferito lievemente il conducente dell’altra auto coinvolta.