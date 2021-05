Amici 20, Arisa sputa la gomma in diretta prima dell’esibizione con Stash

Arisa sputa la gomma in diretta e la tiene stretta in mano, per riuscire ad esibirsi insieme a Stash, sulle note di una canzone di Lucio Dalla.

Arisa sputa la gomma in diretta ad Amici e fa finta di niente, per poi esibirsi insieme a Stash tenendola nascosta in mano. Un momento che non è passato inosservato agli occhi dei fan, che attendevano la loro esibizione.

Arisa sputa la gomma in diretta ad Amici

La finale della ventesima edizione di Amici, andata in onda in diretta sabato 15 maggio, ha regalato momenti molto emozionanti. Uno di questi è stato senza dubbio il duetto tra Arisa e Stash, che hanno emozionato tutti cantando sulle note de “L’anno che verrà” di Lucio Dalla. Un momento davvero molto bello, con due voci meravigliose. La gara tra Sangiovanni, Deddy, Aka7even, Alessandro e Giulia è stata momentaneamente interrotta per regalare un momento di musica e poesia, grazie all’esibizione del giudice e della insegnante di questa edizione di Amici.

Un’esibizione davvero perfetta, se non fosse stato per un piccolo dettaglio che i fan hanno subito notato. Prima di cantare, Arisa ha sputato la gomma nella sua mano.

Arisa sputa la gomma: il dettaglio non sfugge ai fan

Tutto era pronto per l’esibizione. Il pianista è entrato e Arisa e Stash si sono avvicinati a lui, indossando gli earmonitor. Poco prima di iniziare, questo momento poetico è stato interrotto bruscamente dal gesto di Arisa.

La cantante stava masticando una gomma ma si è resa conto che le avrebbe sicuramente creato qualche problema durante l’esibizione, così cercando di fare finta di niente si è avvicinata la mano alla bocca e ha sputato. Il gesto è stato ripreso e ha fatto immediatamente il giro del web. “Arisa che sputa la gomma in mano in diretta è il mio idolo” hanno scritto sui social, insieme a molti altri commenti divertenti.

Arisa sputa la gomma: il mistero

Arisa è stata sicuramente una protagonista positiva di questa edizione di amici, anche per via delle gag divertenti con Rudy Zerbi. Il gesto della gomma è stato preso con grande ironia dai fan, ma è anche emerso uno strano mistero. Dopo essere stata nella mano della cantante, la gomma è sparita completamente. Ci sono diverse ipotesi a riguardo. Alcuni pensano l’abbia attaccata sotto il pianoforte, altri invece che se la sia messa in tasca. In ogni caso, al termine dell’esibizione, era sparita. Tutti si sono alzati in piedi per l’emozione e Arisa ha spiegato che le parole di questa canzone sperano possano essere un bell’augurio per tutti.