Amici 20, Gaia Gozzi porta la coppa della finale e fa un appello al Presidente

Gaia Gozzi è stata protagonista della finale di Amici 20, portando la coppa da lasciare alla nuova vincitrice. Ha fatto anche un appello al Presidente

La finale di Amici 20, andata in onda sabato 15 maggio, ha visto scontrarsi i cinque finalisti: Deddy, Giulia, Sangiovanni, Alessandro e Aka7even. Presente in studio anche Gaia Gozzi, che ha portato la coppa e ha fatto un appello al presidente.

Gaia Gozzi porta la coppa da consegnare al vincitore

Gaia Gozzi, la vincitrice della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi, come da tradizione, ha portato la coppa in studio, da consegnare al nuovo vincitore. Quando è entrata in studio era davvero molto emozionata, soprattutto perché ha visto il pubblico, cosa che lo scorso anno non ha potuto vedere.

Quando ha vinto lei il pubblico in studio non era presente, perché era scoppiata da poco la pandemia. Il passaggio della coppia è una tradizione di Amici, un momento davvero molto emozionante, soprattutto per i vincitori. Gaia è entrata in studio con un look molto particolare, ma ciò che ha più colpito tutti è stata la sua grande emozione.

Gaia Gozzi, la forte emozione per il suo ritorno ad Amici

Gaia Gozzi è entrata in studio per portare la coppa che lo scorso anno è stata assegnata proprio a lei.

Quando è entrata si è resa conto che il pubblico questa volta era presente e si è emozionanta moltissimo. Ha aperto la teca, ha preso la coppa e l’ha portata al centro dello studio. La cantante aveva preparato un discorso per i cinque finalisti, ma era così emozionata che ha deciso di leggerlo, con voce tremante, per paura di potersi dimenticare qualcosa. La prima esclamazione è stata: “Bello rivedervi, mi sto cag..do addosso“. “Cantare è semplice, parlare un po’ meno. Le persone che ti aiutano a crescere avranno sempre un posto speciale e voi lo sapete. Torno a casa e vi porto questa coppa perchè siete stati uno spettacolo colmo di talento, vi faccio un augurio gigante dal profondo del mio cuore” ha dichiarato.

Gaia Gozzi: le parole ai finalisti e l’appello al Presidente

Nonostante la sua grande emozione, Gaia è riuscita a portare un buon discorso in studio, dedicato ai cinque finalisti ma anche ai ringraziamenti per l’esperienza che lei stessa ha vissuto. “Grazie a tutti voi, a te Maria, in tanti momenti sono crollata e tu Maria mi hai fatto da psicologa, a volte è dura esporsi, ci vuole coraggio a scoprirsi e voi ne siete stati capaci. Un applauso a voi” ha dichiarato la cantante. Gaia ha voluto poi rivolgersi al Presidente, proprio per sottolineare l’importanza di stare davanti ad un pubblico. “Sono certa che questa esperienza vi abbia regalato una crescita bellissima, il pubblico non vede l’ora di vedervi e qui faccio un appello al Presidente affinchè possa sostenerci. Divertitevi, questa è la serata più bella, è importante continuare a credere nei nostri piccoli immensi sogni!”