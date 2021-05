Amici 20: i cantanti firmano i contratti con le case discografiche

I cantanti di Amici 20 hanno conquistato già alcune delle più famose case discografiche.

Mentre ferve l’attesa per la semifinale di Amici 20 (in onda l’8 maggio) alcuni dei cantanti in gara hanno già firmato i loro primi contratti discografici ufficiali.

Amici 20: i cantanti e i contratti discografici

Aka7even, Giulia, Alessandro, Sangiovanni, Deddy, Tancredi e Serena si contenderanno la vittoria di Amici 20, ma intanto alcuni di loro hanno già firmato dei contratti discografici per la realizzazione dei loro primi album ufficiali.

Deddy ad esempio ha firmato con la Warner Music Italy, che presto pubblicherà il suo primo EP. Come lui anche Tancredi avrebbe firmato un primo contratto con una casa discografica, mentre Aka7even ha firmato con la Sony Music Italy con l’etichetta Columbia Records dopo aver vinto il suo disco d’oro con il singolo Mi Manchi. Sangiovanni dal canto suo sarebbe entrato a far parte della scuderia della Sugar e in tanti non vedono l’ora di sapere cosa gli riserverà il futuro nel mondo della musica.

Amici 20: la semifinale

La semifinale di Amici 20 andrà in onda l’8 maggio e in tanti si chiedono chi porterà a casa la vittoria di questa edizione dello show. Sui social sono in tanti ad aver seguito assiduamente le avventure dei nuovi giovani concorrenti della scuola, che anche in questa nuova edizione del programma hanno conquistato pubblico e telespettatori grazie al loro talento. Alcuni dei concorrenti si sono conosciuti ed innamorati proprio nella scuola di Amici, e i fan sui social sono impazienti di sapere se queste liaison continueranno anche al di fuori del programma.

Amici 20: Samuele eliminato

Nell’ultima puntata di Amici l’ultimo concorrente ad esser stato eliminato è Samuele Barbetta. Durante il suo addio al programma lui e la conduttrice Maria De Filippi si sono rivolti alcune parole di stima a dir poco commoventi. “Tornando a casa alla mia famiglia ho detto ‘anche se non mi prendono a Maria sono piaciuto’. Poi ti ho detto che per me era stato un onore partecipare, e tu mi hai detto ‘anche per me’”, aveva dichiarato Samuele ripensando al suo provino, mentre la conduttrice gli ha risposto: “Il fatto che tu esca stasera non ti toglie nulla”. In tanti tra i concorrenti usciti da questa edizione hanno espresso la loro ammirazione e la loro gratitudine verso Maria De Filippi.