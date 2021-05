Amici 20, eliminato Samuele: la reazione di Giulia Stabile

Nella puntata del serale andata in onda sabato 1 maggio è stato eliminato Samuele. Giulia Stabile è scoppiata in lacrime. La sua reazione ha colpito t

Nella puntata del serale di Amici 20 andata in onda sabato 1 maggio è stato eliminato Samuele. Il ballerino si è trovato al ballottaggio finale contro Alessandro, che è stato alla fine salvato. La decisione è stata comunicata in casetta da Maria De Filippi.

A colpire è stata la reazione di Giulia.

Amici 20, Samuele eliminato dopo il ballottaggio con Alessandro

Samuele e Alessandro, nella puntata andata in onda ieri, sono finiti al ballottaggio finale. “Siete stati bravi tutti e due, veramente” ha dichiarato Maria De Filippi, prima di mandare tutti i ragazzi in casetta in attesa del verdetto fianle.

La tensione era molto alta tra i ragazzi. “Alcune volte mi sento unico, ma tante volte no” ha dichiarato Samuele. Maria ha cercato di fargli capire che non ha nessun motivo di sentirsi meno degli altri ballerini. Alla fine ha dovuto comunicargli che era lui a dover lasciare la scuola di Amici, perchè era stato salvato Alessandro. Dopo un momento di forte delusione, Samuele ha ringraziato Maria. “Se non ci fossi stata tu forse non sarei nemmeno entrato” ha dichiarato.

Amici 20, Samuele eliminato: la reazione di Giulia

Giulia Stabile era molto triste all’idea che Samuele, suo grande amico e compagno di tantissime esibizione, potesse uscire dalla scuola. Quando sono arrivati in casetta la ballerina lo ha abbracciato ed è scoppiata a piangere. I due avevano stretto un legame di amicizia davvero speciale e durante la settimana Samuele l’aveva aiutata a preparare una coreografia speciale. “Io faccio fatica a fare le coreografie che fanno gli altri, non sono al loro livello” si è sfogato Samuele, preso dallo sconforto. Giulia lo ha preso per mano e lo ha portato in camera, dove è partito il collegamento con Maria De Filippi.

Amici 20, Samuele eliminato: le parole di Maria De Filippi

“Lo seguivo già da prima su Instagram, l’ho sempre stimato. Mi chiedevo come facesse a fare tutti quei movimenti!” ha spiegato Giulia Stabile a Maria De Filippi. La conduttrice ha cercato di far capire a Samuele che vale tanto, che ha un grande potenziale e che non deve buttarsi già. “Sei stata la mia prima fan qua dentro” ha dichiarato Samuele, sorridendo. “Mi ricordo i primi casting, mi hai preso da parte ed eri così interessata a me. Il provino dopo è andato ancora meglio. Mi sono sentito onorato e mi hai detto che lo eri anche tu” ha aggiunto.