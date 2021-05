La ventesima edizione di Amici si è conclusa con l’annuncio del vincitore: si tratta della ballerina 26enne Giulia, che ha battuto il cantante Sangiovanni

Il vincitore di Amici 2021 è stato ufficialmente annunciato: si tratta della ballerina Giulia che havinto la ventesima edizione del talent show Mediaset condotto da Maria De Filippi.

Amici 2021, la vincitrice è la ballerina Giulia

La finale di Amici è stata trasmessa nel corso della serata di sabato 15 maggio e si è conclusa con la vittoria della ballerina Giulia.

La giovane artista, infatti, è riuscita a trionfare riuscendo a battere il cantante Sangiovanni con il quale era arrivata in finalissima.

La notizia della vittoria della ballerina 26enne giunge in modo del tutto inatteso in quanto il cantante Sangiovanni, con il quale Giulia sta vivendo un’intensa storia d’amore nata proprio all’interno della scuola di Amici, era stato considerato dai più come il favorito. Tuttavia, ad aver conquistato la coppa non è stato il cantante bensì la ballerina.

Con il trionfo decretato alle ore 00:37, Giulia non ha conquistato soltanto il titolo di vincitrice della ventesima edizione di Amici e la coppa ma anche l’ambito premio del valore di 150 mila euro in gettoni d’oro.

Amici 2021, vincitore: l’emozione della ballerina Giulia

Nel momento in cui è stato comunicato il vincitore di Amici 2021, la ballerina si è lasciata andare all’emozione, manifestando un sincero e genuino entusiasmo.

Rivolgendosi, infatti, sia alla conduttrice Maria De Filippi che al fidanzato Sangiovanni si è mostrata al contempo euforica e incredula.

Più di una volta, la 26enne ha chiesto ai presenti “che succede? cos’è successo?”, quasi non riuscendo a metabolizzare le sensazioni provate e il traguardo raggiunto per l’incredibile percorso compiuto all’interno della scuola di Amici.

Amici 2021, la vincitrice è Giulia: gli altri premi assegnati

Poco prima dell’annuncio del vincitore, la ballerina Giulia era già stata designata come la vincitrice del Premio Tim, con il quale aveva ricevuto una somma pari a 30 mila euro in gettoni d’oro.

Il premio delle radio per “Malibù” e il premio Siae, invece, sono stati assegnati a Sangiovanni. Infine, a tutti e cinque i finalisti di Amici 2021 è stato attribuito il premio Marlù attraverso il quale ognuno degli artisti ha ricevuto 7 mila euro da utilizzare per proseguire nei rispettivi studi artistici.

Amici 2021, la vincitrice è Giulia: la reazione di Sangiovanni

In seguito all’annuncio del vincitore di Amici 2021, Giulia e Sangiovanni si sono immediatamente stretti l’una nelle braccia dell’altro, per poi precipitare a terra, sopraffatti dalla commozione. La reazione del cantante alla vittoria della fidanzata Giulia, infatti, ha messo in risalto la felicità provata dal ragazzo. Inoltre, Sangiovanni si è mostrato estremamente fiero della vittoria della ballerina che ha continuato ad abbracciare e baciare sul volto e sui capelli, standole accanto mentre si lasciava sopraffare dalla contentezza.