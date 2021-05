Il cantante campano Aka7even ha ricevuto un’incredibile notizia in diretta da parte della sua insegnante Anna Pettinelli durante la finale di Amici.

L’ultima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi, Amici, è ormai giunto alla sua conclusione, con l’ultima puntata del programma in onda nella serata di sabato 15 maggio. In questo contesto, non sono mancati attimiemozionanti e sorprese per i giovani artisti che sono riusciti a conquistarsi un posto in finale: è il caso, ad esempio, di quanto accaduto al cantante Aka7even.

Amici, finale: Aka7even riceve un’incredibile notizia in diretta

La finale di Amici è cominciata con le toccanti parole che la conduttrice Maria De Filippi ha deciso di riservare ai tre giudici che hanno presenziato al Serale. Subito dopo, i cinque finalisti in gara hanno fatto il proprio ingresso in studio e sono stati accolti da un’ex vincitrice di Amici, Gaia Gozzi, che ha dato loro alcuni consigli e suggerimenti.

A questo punto, quindi, i ragazzi hanno iniziato a competere tra loro per decretare il vincitore ufficiale del talent.

Il primo artista ad esibirsi è stato Aka7even che, prima di monopolizzare il parco e divertirsi intonando Loca, ha ricevuto un’incredibile notizia in diretta televisiva nazionale.

Amici, finale: Aka7even e l’annuncio di Anna Pettinelli

In occasione della puntata finale del Serale, il cantante campano ha ricevuto una singolare ed entusiasmante notizia annunciata dalla sua insegnante Anna Pettinelli.

Prima di scatenarsi al ritmo del suo brano intitolato Loca, infatti, Aka7even – al secolo Luca Marzano – ha ricevuto da Anna Pettinelli la seguente ed emozionante comunicazione: “Per chi non lo conosce, Luca è un ragazzo solare. E tutto il suo sole e la voglia di divertimento l’ha messa in una canzone – a questo punto, poi, l’insegnante ha aggiunto – ti comunico che Loca è la canzone dell’Internazionale di Roma di Tennis perché nei campi si sentiva solo questa”.

Amici, finale: Aka7even e il successo di “Loca”

Il campano Luca Marzano, in arte Aka7even, non è riuscito ad accaparrarsi un posto nella finalissima del talent show Mediaset di Maria De Filippi. Nonostante l’eliminazione, però, il giovane artista ha potuto lasciare il programma ricolmo di soddisfazione per il successo conquistato dal suo brano inedito e con la consapevolezza che Loca continuerà ad essere ascoltato e apprezzato anche dopo aver concluso la sua esperienza ad Amici.