Amici 2024 vedrà una new entry: Deborah Lettieri. Maria De Filippi e il suo staff hanno scelto lei come nuova prof di danza, al posto di Raimondo Todaro che ha deciso di abbandonare il talent per occuparsi della famiglia.

Amici 2024, la nuova prof di danza è Deborah Lettieri

Stando a quanto spifferato da Davide Maggio, la nuova prof di danza di Amici 2024 è Deborah Lettieri. La ballerina prenderà il posto di Raimondo Todaro, che ha deciso di lasciare il suo posto per dedicarsi h24 alla famiglia. Secondo voci di corridoio, Maria De Filippi ha scelto lei tra altri quattro professionisti: Elena D’Amario, Adriano Bettinelli, Stefano Oradei e Samuel Peron.

Chi è Deborah Lettieri?

Coreografa e ballerina del Crazy Horse di Parigi, Deborah Lettieri è nota al grande pubblico per aver vestito i panni di giudice di Dance, Dance, Dance, show di Sky. Attualmente, lavora al Crazy Horse con lo pseudonimo di Gloria Di Parma. In una vecchia intervista a Panorama, riportata da Davide Maggio, la professionista parlava così del suo provino per il locale parigino:

“La selezione fisica è indispensabile perché la filosofia del Crazy Horse prevede che in scena ci siano donne cloni, ecco perché indossiamo anche tante parrucche. Tra un seno e l’altro devono esserci 21 cm di distanza, 13 tra ombelico e pube, l’altezza deve essere compresa tra 1,68 e 1,73 e il sedere deve essere simile ad un otto rovesciato, come il simbolo dell’infinito”.

Siamo pronti a scommettere che Deborah andrà molto d’accordo con Alessandra Celentano.

Amici 2024: il cast dei professori

Deborah Lettieri è l’unica new entry di Amici 2024. Le altre cattedre sono state tutte riconfermate. Quindi, oltre a lei, troveremo: Alessandra Celentano ed Emanuel Lo per la danza e Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per il canto.