Il professore Raimondo Todaro e il ballerino Nunzio Stancampiano hanno trascorso una bellissima giornata al mare insieme.

Il rapporto tra Raimondo Todaro e il suo allievo Nunzio Stancampiano è sempre più solido. I due hanno trascorso una giornata al mare insieme, scatenando i loro fan.

Amici 21, Raimondo Todaro e Nunzio al mare: “Siamo la coppia dell’estate”

Se vi state chiedendo chi sia la coppia più bella della ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi, non dovete pensare ad Albe e Serena, Sissi e Dario o Alex e Cosmary, ma al professore Raimondo Todaro e al suo allievo Nunzio Stancampiano. Il loro rapporto è sempre più forte anche fuori dalla trasmissione e la didascalia ironica scelta per la loro fotografia è tutta un programma. “Siamo o non siamo la coppia dell’estate?” si legge nella didascalia.

I due hanno condiviso su Instagram una foto che li ritrae insieme al mare a Fondachello, in Sicilia. Uno scatto che ha fatto letteralmente impazzire i fan.

Il rapporto tra Nunzio e Todaro

Raimondo Todaro è stato l’insegnante di Nunzio ad Amici 21. Il ballerino è stato eliminato nel corso della settima puntata del serale e Todaro aveva scatenato alcune polemiche a causa delle sue frasi. “Ogni tanto ci penso, se fosse entrato a settembre” avev detto, riferendosi al ballerino, che è entrato a scuola per sostituire Mattia Zenzola, che si è dovuto ritirare per un infortunio.

Tra Todaro e Nunzio ci sono stati molti alti e bassi, ma il loro rapporto è diventato sempre più solido e continua anche dopo la trasmissione.