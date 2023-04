Amici 22, Ramon perde la sfida contro Mattia. La reazione di Malgioglio

Ramon è stato uno dei primi allievi a sfidarsi nell’ultima puntata del serale di Amici andata in onda sabato 22 aprile. L’allievo della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, ha affrontato un altro ballerino, Mattia Zenzola. Ad aver la meglio è stato proprio quest’ultimo.

Non si è fatta attendere la reazione di Cristiano Malgioglio: “Perché Ramon non ci sconvolge? Una danza thailandese, cinese, ma non devi sconvolgere solo me, ci sono milioni di persone che vorrebbero vederlo. Se rimane qui nelle prossime settimane fagli fare qualcosa di diverso”.