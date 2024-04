Mentre si stanno facendo ancora i conti con l’infortunio di Gaia che è stata sostituita per le prossime tre settimane da Aurora Ranvestel, ad Amici 23 sono stati vissuti nuovi momenti di tensione nella puntata del serale andata in onda sabato 13 aprile. La coach Anna Pettinelli è stata protagonista di una caduta, mentre si stava esibendo con il collega, il ballerino Raimondo Todaro.

Amici 23, Anna Pettinelli cade durante l’esibizione: spavento in studio

Anna Pettinelli e Raimondo Todaro hanno interpretato sul palco di Amici, rispettivamente Tina Turner e Elvis Presley. La coach di ballo, ad un certo punto è caduta per terra e lo spavento tra il pubblico e i presenti in studio è stato fin da subito evidente. Non è tutto. Il ballerino, nonostante l’incidente, ha proseguito come se nulla fosse ed è proprio in questi frangenti che è successo l’incidente di percorso numero 2. Mentre Todaro stava ritentando di fare la presa, il vestito della coach di canto si è alzato e il tutto mentre mentre quest’ultima era rimasta bloccata.

Anna Pettinelli: “Mi ha buttato a terra”

Nel commentare ciò che è avvenuto, Anna Pettinelli ha dichiarato sul collega: “Mi ha buttato a terra”. Il collega, invece ha affermato con tono scherzoso che entrambi erano caduti a terra nell’ultimo punto dove la presa non era presente. Ad un certo punto tuttavia c’è stato un botta e risposta tra Rudy Zerbi e Maria De Filippi. Il primo ha chiesto scherzando: “Ma cosa abbiamo visto stasera?”. La conduttrice nel riprenderlo gli ha risposto se non si fosse preoccupato delle sorti della collega.