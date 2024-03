Questa sera andrà finalmente in onda la prima puntata del serale di Amici 23. Intanto nel pomeriggio di ieri è andato in onda uno speciale sul talent…

Amici 23, Holden sta male

Nello Speciale Amici è stato mostrato che Holden non si è presentato ad una lezione di duetti con Petit. Convocato da Zerbi, il ragazzo ha spiegato di essere stato male. I toni si sono alzati, Holden ha perso il controllo ed ha pronunciato una serie di parolacce di fronte al suo professore.

Holden abbandona Amici

Tornato in casetta, Holden ha fatto la valigia intenzionato ad abbandonare il programma. Il cantante ha quindi salutato ed è andato via proprio pochi giorni prima dall’inizio del serale.

Il ritorno di Holden

Qualche giorno dopo l’abbandono, come è stato mostrato, Holden è tornato tra le sale della scuola ed ha incontrato la sua squadra dicendo loro di volerci riprovare. L’allievo ha chiesto a Zerbi e alla Celentano di poter tornare nel programma, facendo ben intendere di aver avuto un attacco di panico e di aver reagito in quel modo per questo motivo. I professori hanno accolto la richiesta e quindi questa sera, nella prima puntata del serale, vedremo anche Holden sul palco.