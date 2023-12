Discussione tra Rudy Zerbi e Holden: l’allievo di Amici 23 è stato convocato dall’insegnante di canto nella sala prove per essere punito per cattiva condotta durante le sue lezioni.

Amici 23, discussione tra Rudy Zerbi e Holden

Il daytime di Amici andato in onda nella giornata di venerdì 22 dicembre ha visto Holden ricevere un nuovo provvedimento disciplinare. Dopo l’acceso scambio di battute sulle cover, Zerbi ha deciso di assegnare all’allievo ore aggiuntive di studio. La decisione dell’insegnante, però, non è stata accettata dal ragazzo, che ha sbottato: “Mi sono stufato di sentirmi dire cose sulla mia persona che non mi rappresentano”.

“Ci troviamo di fronte all’ennesimo problema, problema cover”, ha esordito Zerbi dopo aver convocato Holden in sala prove. “A tutti è stato chiesto di individuare 4 cover, lo hanno fatto tutti tranne tu. Non avere questo atteggiamento che sbaglia tutto il mondo e tu sei nel giusto”. E ha aggiunto: “Guardami in faccia quando ti parlo, non ti scocciare. Quando mi parli io ti guardo”.

Il ragazzo, allora, sottolineando il fatto che le sue parole vengano spesso travisate, ha ribattuto: “Questa non è una conversazione, per me non è ok questo trattamento” ha commentato Holden.

“Ti faccio notare che tu, rispetto agli altri, hai sempre un ma e un però. Ayle ha avuto un provvedimento per il discorso di Internet. Penso che il peggior provvedimento te lo stai dando da solo, ti stai negando con cose e un atteggiamento che non è corretto”, ha continuato allora il vocal coach. “Il tuo problema è il metodo, di studio, di utilizzo del tempo che tu hai qui dentro. Chiederò che tu faccia ore aggiuntive dove andrai ad assistere alle lezioni di altri tuoi colleghi che si distinguono nello studio, Mew e Petit”.

Il monito al cantante: “Devi rispettare la scuola”

Il cantante, però, non ha affatto digerito le parole dell’insegnante di Amici. “A me tutto mi si può dire tranne che non lavoro”, ha tuonato. “Trovo difficoltà nel credere che questa possa essere una conversazione. Vengono dette cose non vere, a volte non posso rispondere. Ci tenevo a chiedere scusa, ho avuto modi non giusti. Mi è dispiaciuto. Io trovo difficoltà perché non so gestire alcune cose, devo imparare a gestire determinati momenti. Non c’è comunicazione, è interrotta. Non riesco a rimanere calmo. Mi domando come è possibile che sia successa anche la cosa di oggi, delle cover” ha commentato.

Ma Zerbi ha replicato: “Quando parliamo c’è sempre una cosa che è diversa da come mi viene detta dalla produzione. Se la verità è solo tua, il problema è tuo, non nostro”.

Dopo la discussione, prima di andare via, Holden si è alzato dalla sedia lamentandosi per il modo in cui viene trattato al talent. “Sono capace di fare un passo indietro, ma non sbrocco a caso da un momento all’altro senza motivazioni. La cosa di Internet è sbagliata. Mi sono stufato di sentirmi dire cose sulla mia persona che non mi rappresentano. Non so più cosa fare e cosa no. Arriva che io sono bugiardo”, ha detto.

“A me non frega un ca**o dei modi che hai nei miei confronti ma devi rispettare la scuola. La rispetti a metà”, è stata la replica del vocal coach.