Laura Pausini: la frecciata infuocata contro Chiara Ferragni

Durante uno dei suoi ultimi concerti Laura Pausini ha fatto una battuta che, per molti, sarebbe stata in riferimento ai fatti che hanno visto protagonista Chiara Ferragni negli ultimi giorni.

Laura Pausini: la frecciata a Chiara Ferragni

Una nuova bufera ha travolto in queste ore Chiara Ferragni che, dopo lo scandalo dei pandori Balocco, è finita sotto inchiesta da parte della Finanza anche per quanto riguarda il caso delle uova di Pasqua. In queste ore Laura Pausini ha fatto una battuta che, per molti, sarebbe stata un chiaro riferimento al caso che ha visto protagonista la celebre imprenditrice digitale e ovviamente la questione non ha mancato di divertire il pubblico social (dove il post è rapidamente diventato virale). “Anni fa, quando si sposò mia sorella Silvia, scrissi una canzone che si chiama ‘Prendo te’. Adesso ve la canto un po’. Datevi la mano, vi riprendo io”, ha detto la cantante a due sue fan che si erano appena sposate durante il concerto, e ancora:

“Sono una cantante ma posso fare anche riprese video. È gratis eh… Tanto ormai tutti si fanno pagare”. A seguire lei stessa ha commentato quanto detto affermando: “Mamma mia, ogni tanto è meglio se sto zitta comunque”. Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più e si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi.