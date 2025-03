Amici 24, la giuria al completo: chi è già dentro e chi è ancora in forse

Il serale di Amici 24 è alle porte: i nomi dei giurati confermati, ma le sorprese non finiscono qui

Il Serale di Amici 24 è ormai alle porte e partirà il prossimo 22 marzo. Nonostante il grande atteso evento stia per iniziare, la composizione della giuria per la fase finale rimane ancora avvolta nel mistero. Ecco i nomi che sono ancora in bilico e quelli che sembrano ormai confermati.

Il Serale di Amici 24 prenderà il via il 22 marzo 2025, segnando l’inizio della fase finale del celebre talent show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi. Dopo settimane di selezioni e sfide, sono stati ufficializzati i 16 allievi che accederanno al Serale, suddivisi tra cantanti e ballerini.​

CANTO

Antonia

Chiamamifaro

Jacopo Sol

Nicolò

Senza Cri

Luk3

Trigno

Vybes

DANZA

Alessia

Asia

Chiara

Dandy

Daniele

Francesca

Francesco

Raffaella

Gli allievi dovranno superare una serie di prove che metteranno alla prova le loro abilità artistiche e il loro spirito di squadra. Ad ogni puntata, una giuria avrà il compito di esprimere il proprio giudizio e, di volta in volta, decidere chi dovrà abbandonare la competizione. Il tutto culminerà in una finale che promette di essere ricca di emozioni e colpi di scena.

Amici 24, svelati i nomi della giuria: chi è in forse e chi no

Oltre ad Amadeus, secondo quanto riportato da Bubino Blog, anche Cristiano Malgioglio sarà parte della giuria, confermando così la sua presenza per il terzo anno consecutivo sulla poltrona rossa. Maria De Filippi, invece, sarebbe ancora indecisa sulla scelta del terzo giurato. Secondo un annuncio di ieri da parte di Radio RDS, i candidati per questa posizione sarebbero Fedez o Eleonora Abbagnato. L’attesa cresce, con il serale e la giuria che continuano a riservare molte sorprese.