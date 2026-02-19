Amici 25, tutte le novità della registrazione del 19/02/2026 e la maglia conquistata da Angie

La nuova puntata di Amici 25 è stata registrata il 19 febbraio negli studi Elios di Roma e andrà in onda domenica 22. La registrazione ha riservato diverse sorprese: cambi di formula, nuovi verdetti tra gli allievi e l’assegnazione di maglie per il Serale, mentre le sfide restano definitivamente chiuse.

Una platea più protagonista

Per questa registrazione la produzione ha provato qualcosa di diverso: oltre alla consueta giuria tecnica, in sala è stata creata una sorta di giuria popolare.

Maria De Filippi ha scelto cinque spettatori — tre per il canto e due per la danza — indicati dai professori, che hanno dato il loro giudizio sulle esibizioni. Accanto a loro, ospiti ed esperti hanno commentato le prove sul palco, aggiungendo un punto di vista più “di istinto” a quello più tecnico.

Tra gli ospiti, spazio anche alla musica: Briga è salito sul palco per un intervento performativo, mentre Fiorella Mannoia ha commentato le prove vocali e Eleonora Abbagnato quelle di danza. L’idea alla base della novità è chiara: misurare l’impatto emotivo delle esibizioni, non solo la loro pulizia tecnica. Ma l’esperimento porta con sé una domanda pratica — quanto peso dare ai voti del pubblico rispetto ai giudizi professionali — e nelle prossime registrazioni sarà proprio questo il nodo da sciogliere.

Classifiche provvisorie

Durante la registrazione sono state rese note le graduatorie provvisorie per canto e danza, soggette naturalmente a verifiche nelle puntate successive.

– Canto: primo Lorenzo, secondo Angie, terzo Riccardo, quarta Valentina, quinto Gard e ultima Elena.

Danza: primo Nicola, secondo Simone, terzo Antonio e ultima Giulia.

Queste posizioni ora contano strategicamente, perché da settimane la classe è ufficialmente chiusa: non ci sono più sfide per entrare al Serale. Chi resta in fondo alla classifica perde la possibilità di presentarsi davanti alla commissione per ottenere la maglia, quindi la graduatoria diventa un elemento cruciale nella corsa alla fase successiva.

Maglie, esibizioni decisive e tensioni

Alcuni allievi avevano già la maglia per il Serale prima della registrazione: tra i ballerini Emiliano e Alex, tra i cantanti Michele e Angie. Proprio Angie è stata scelta dai compagni per tentare l’accesso alla fase successiva: ha cantato Die On This Hill al piano e ha convinto i professori, che le hanno assegnato la maglia dorata. Dopo l’assegnazione ha ripetuto il brano: la prima versione è stata nervosa e con lo sguardo rivolto in particolare ad Anna Pettinelli, la seconda molto più raccolta e sicura, mostrando capacità di reazione e controllo emotivo apprezzati dalla commissione.

In sala danza la tensione è salita quando Emanuel Lo ha deciso di non promuovere un allievo al Serale dopo due coreografie, ritenute non all’altezza del livello richiesto e fuori stile rispetto al candidato. Veronica Peparini ha preso le sue difese, sostenendo l’importanza della sperimentazione per la crescita artistica. Alessandra Celentano ha invece preferito non intervenire, scelta che ha reso più aspra la discussione. La produzione prenderà in considerazione le osservazioni emerse prima di prendere decisioni definitive.

Altre storie emerse durante la registrazione: Giulia è stata penalizzata nella valutazione pubblica in sala danza, mentre Elena, nonostante il sostegno di Fiorella Mannoia, è risultata ultima nella classifica di canto e così ha perso l’occasione di presentarsi alla commissione per il Serale.

Cosa cambia per il format

Il bilancio della registrazione è chiaro: Amici sta sperimentando forme di partecipazione più dirette del pubblico, cercando di integrare la reazione emotiva con il giudizio tecnico. Questo porta freschezza e imprevedibilità, ma anche qualche rischio in termini di coerenza delle valutazioni. I prossimi appuntamenti serviranno a capire quanto peso avranno i voti non professionali nei risultati finali e come questa scelta influirà sugli ascolti e sulla credibilità del programma. Tra nuove formule, momenti di grande emozione e confronti accesi tra docenti, Amici 25 continua a muoversi tra sperimentazione e regole consolidate, con decisioni che peseranno molto sulle prossime puntate.