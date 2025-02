Tensioni ad Amici: Alessia Pecchia e Luk3 si sono lasciati da pochi giorni, ma mentre lei sembra ancora provare qualcosa per lui, il cantante ha già rivolto le sue attenzioni a un’altra ballerina.

Alessia e Luk3, tensioni per Raffaella: confronto acceso dopo il flirt

Si tratta di Raffaella Mitaritonna, nuova allieva voluta da Deborah Lettieri. Come si evince dalla pagina social di Amici oltre che dal reality.

Un avvicinamento che Alessia non ha preso affatto bene, tanto da sfogarsi in lacrime con Niccolò: “Luca è proprio cattivo. Sa benissimo che ci sto male e si mette a flirtare con quella nuova di latino? Lo sa che mi dava fastidio, lo sta facendo apposta.”

Di fronte a questa situazione, Raffaella ha cercato un confronto con Alessia per chiarire la propria posizione:

“Se questa cosa ti dà fastidio, io mi faccio da parte, perché sono una ragazza e so cosa significa.”

Alessia ha apprezzato il gesto, ma ha voluto precisare il suo punto di vista:

“Mi fa male perché con Luca non era una cosa da poco per me. Io non ce l’ho con te, Raffaella, ma con lui. Per rispetto, se fossi stata al suo posto, avrei evitato certe situazioni.”

Amici, Alessia reagisce a Luk3 e Raffaella: “Vi commentate da soli”

Nonostante le parole rassicuranti, tra Luk3 e Raffaella la complicità è cresciuta: coccole, grattini e momenti sempre più intimi. La produzione ha deciso di mostrare tutto ad Alessia, scatenando la sua reazione furiosa nei confronti della collega:

“Ti dico la verità, quando sei entrata non ce l’avevo con te. Ma prima mi dici ‘uno come lui non mi interesserebbe mai’ e poi il giorno dopo ti rimangi tutto? Va bene che io casco dagli alberi certe volte, ma almeno dimmelo. Vi manca solo il naso rosso, vi commentate da soli.”

Delusa e amareggiata, ha poi aggiunto parole che sembrano un monito:

“Mi dispiace perché ho dato importanza a qualcosa che, evidentemente, per l’altra persona non aveva lo stesso significato. Probabilmente, nel profondo, l’ho sempre saputo, ma come al solito mi sono illusa. Oggi è successo a me, domani potrebbe succedere a te. Uscite da qui, vede una che gli piace di più e ti lascia.”

Insomma, la rottura tra Alessia e Luk3 continua a far discutere, e le dinamiche del talent show si fanno sempre più infuocate.