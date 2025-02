Amici: anticipazioni e colpi di scena per la puntata di domenica

Un pomeriggio di emozioni su Canale 5

Il talent show Amici, condotto da Maria De Filippi, continua a tenere incollati milioni di telespettatori davanti allo schermo. La puntata di domenica 9 febbraio promette di essere ricca di emozioni e colpi di scena, come rivelano le anticipazioni diffuse nelle ultime ore. Nonostante l’assenza di ospiti musicali, a causa della prossimità del Festival di Sanremo, il programma non mancherà di sorprendere il pubblico con momenti indimenticabili.

Ospiti d’eccezione e giudici di prestigio

Maria De Filippi ha deciso di portare sul palco due ospiti d’eccezione: Ilary Blasi, che avrà il compito di giudicare le performance canore, e Veronica Peparini, che esprimerà il suo parere sulle esibizioni di danza. Questa scelta mira a mantenere alta l’attenzione del pubblico, nonostante la mancanza di artisti in gara. I telespettatori potranno così assistere a una competizione avvincente, con giudizi esperti e coinvolgenti.

Le sfide e la corsa al Serale

Le sfide di questa settimana si preannunciano intense. TrigNO e Antonio hanno dimostrato il loro talento, superando le rispettive prove e mantenendo il loro posto nella scuola. TrigNO ha trionfato con l’inedito Maledetta Milano, mentre Antonio ha affrontato Lucia in una sfida altrettanto avvincente. Con l’avvicinarsi del Serale, la tensione cresce e la competizione si fa serrata. La regola per accedere a questa fase cruciale è chiara: solo chi si posiziona primo in classifica e riceve il consenso di tutti i professori potrà indossare la tanto ambita maglia.

Le emozioni degli allievi

Questa settimana, Antonia ha conquistato la maglia del Serale, mentre Chiara ha subito un insuccesso. La gioia di Alessia, che ha ottenuto la maglia dopo una seconda esibizione, ha coinvolto tutti gli altri allievi, creando un’atmosfera di festa e condivisione. Nonostante le difficoltà iniziali, Alessia ha dimostrato determinazione e talento, riuscendo a conquistare il favore dei coach. Le emozioni si intensificano, e il pubblico è pronto a vivere un pomeriggio di grande spettacolo.