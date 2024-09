Giorgia, durante la conferenza di presentazione della nuova stagione di X Factor, ha fatto una gaffe non indifferente. La cantante, involontariamente, ha svelato se il marito Emanuel Lo è stato o meno riconfermato ad Amici.

Amici, Emanuel Lo riconfermato? Parla Giorgia

Domenica 22 settembre 2024 torna su Canale 5 la nuova stagione di Amici. Per il momento, i prof confermati sono: Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi. Ad aver sicuramente abbandonato il talent è Raimondo Todaro, mentre ad essere incerti sono Anna Pettinelli ed Emanuel Lo. Il futuro di quest’ultimo, però, è stato svelato da Giorgia. Il marito è stato riconfermato da Maria De Filippi?

La gaffe di Giorgia fa gioire i fan

Durante la conferenza stampa della nuova stagione di X Factor, Giorgia ha commesso una gaffe. Un giornalista le ha chiesto come si tenessero i segreti lei ed Emanuel Lo, visto che uno è ad Amici e l’altra su Sky. La cantante ha così confermato la presenza del marito nel talent mariano:

“Non ci sono segreti da tenere, la nostra problematica è che saremo entrambi impegnati il giovedì e abbiamo un figlio che abbandoneremo perché il problema è organizzare il giovedì quando questo ragazzino resta da solo. Il problema è organizzare questo”.

Emanuel Lo confermato ad Amici

Il giovedì di cui ha parlato Giorgia, per quanti non lo sapessero, è il giorno in cui si registra la puntata di Amici, che poi andrà in onda la domenica successiva. Emanuel Lo, quindi, è confermato. Adesso resta solo da sciogliere il nodo Anna Pettinelli e quello sul sostituto di Raimondo Todaro.