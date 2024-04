Al termine dell’ultima puntata del Serale di Amici, Giulia Stabile ha preso le difese di Marisol. Non solo, la ballerina professionista ha anche piazzato qualche like contro Emanuel Lo.

Amici, Giulia Stabile difende Marisol: like contro Emanuel Lo

Dopo l’ultima puntata del Serale di Amici c’è stato un gran trambusto sui social. Tra i tanti argomenti che hanno tenuto banco tra i fan c’è stato il guanto di sfida che in onda ha visto discutere Alessandra Celentano ed Emanuel Lo per le rispettive ballerine Marisol e Sofia. A dire la sua anche Giulia Stabile, che ha preso le difese di Marisol e ha piazzato qualche like contro Emanuel Lo.

Giulia Stabile pro Marisol: i like

Durante l’ultima puntata di Amici, Emanuel Lo si è rivolto così a Marisol: “Le tue esibizioni sono sempre state poco impattanti, senza racconto e soprattutto sempre con i soliti movimenti“. La ballerina ha accettato il guanto di sfida e a vincere è stata la rivale Sofia. Sui social in molti hanno commentato in modo positivo l’esibizione di Marisol e Giulia Stabile ha piazzato diversi like.

Amici: Marisol criticata da Emanuel Lo, ma i fan sono con lei

I like di Giulia Stabile agli apprezzamenti dei fan nei confronti di Marisol non hanno stupito i fan di Amici. A sorprendere è stato solo un ‘mi piace’ contro Emanuel Lo, definito come un noto personaggio dei cartoni. Il post in questione recita: “Jafar noi sappiamo che te la sogni la notte in squadra con te, ti perdoniamo“.