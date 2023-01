Un ex allievo di Amici ha raccontato sui social il suo dramma: da quattro mesi è ricoverato in ospedale e ha perso oltre 30 chili.

È un periodo difficile quello vissuto dall’ex allievo di Amici di Maria De Filippi, Pasqualino Maione.

Il ragazzo, che ha partecipato al talent durante la settima edizione vinta dal cantante Marco Carta, ha raccontato sui social il suo dramma.

Amici, il drammatico racconto di un ex allievo: “L’infezione è arrivata al cervello”

Da quattro mesi, Maione è ricoverato in ospedale. In questo periodo, ha perso oltre trenta chili. Secondo quanto rivelato in occasione dell’intervista rilasciata a Nuovo, l’artista ha spiegato che il suo travaglio è cominciato lo scorso luglio, dopo aver contratto per due volte il Covid.

Prima del ricovero in ospedale, il cantante ha raccontato di essere rimasto chiuso in casa per venti giorni in preda a mal di testa talmente forti da causargli la perdita dei sensi mentre la febbre, salita a quaranta, non accennava a scendere. “La febbre non passava, quindi mi hanno ricoverato e, dopo aver fatto le analisi, mi hanno trovato tutti i valori sballati”, ha detto l’ex allievo di Amici. “Hanno scoperto che avevo un virus che aveva coinvolto tutto il corpo.

L’infezione polmonare era arrivata al cervello causando una meningite che hanno preso appena in tempo”.

I sogni per il futuro

Al momento, il ragazzo sta facendo una terapia di cortisone e altri farmaci e viene costantemente supportato e assistito dalla sua famiglia. Dopo la diffusione della notizia, inoltre, alcun ex allievi del talent show lo hanno contattato per esprimere il loro sostegno. Maione, ad esempio, ha ricevuto messaggi da Roberta Bonanno e Marta Rossi.

Nel raccontare la sua situazione, il cantante ha dichiarato di essere determinato a risolvere i suoi problemi di salute e voler poi rilanciare la sua musica. Sogna, poi, di poter partecipare prima o poi a Tale e Quale Show poiché è da sempre appassionato di imitazioni.