Amici, l'ex allieva attacca Benedetta Vari: il motivo

Vanessa Bellini si è lasciata andare ad uno sfogo nei confronti di Benedetta Vari. La professionista di Amici aveva rivolto delle critiche a Mattia e a Isobel che non sono affatto piaciute all’ex allieva Vanessa.

Amici, l’attacco dell’ex allieva a Benedetta Vari: cosa è successo

Benedetta era già finita al centro delle critiche per le parole, giudicate da molti irrispettose, che aveva rivolto a Maddalena Svevi, facendo riferimento a Mattia Zenzola, ex della Svevi e suo compagno di ballo. Dopo qualche tempo, la professionista se la prende con Isobel rea, secondo lei, di essere un elemento di disturbo all’interno della casa per le tante ore passate a provare. La pagina Instagram ufficiale di Amici ha postato un video in cui si sentono queste frasi della Vari. Le sue parole non sono passate in sordina e hanno ricevuto critiche anche da un’ex allieva del programma, Vanessa Bellini.

Il commento social di Vanessa Bellini

Queste le parole di Vanessa Bellini lasciate nella sezione commenti del post Instagram di Amici: “La differenza tra mediocrità e professionalità sta anche e soprattutto nel proseguire il lavoro oltre la sala prove (e quindi a casa) esattamente come fa Isobel. Sentire fare questo discorso da una ‘professionista’ che dovrebbe essere da esempio per gli altri è grave.”