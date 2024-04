Maria De Filippi ha reagito in modo dispiaciuto all’eliminazione di Lucia. Il pubblico ha scatenato una polemica e in tanti hanno dichiarato di non voler più seguire il serale.

Amici, Maria De Filippi dispiaciuta per l’eliminazione

La terza puntata del serale di Amici di Maria De Filippi si è conclusa con l’eliminazione della ballerina Lucia. Un’eliminazione che ha colpito tutti. Maria De Filippi ha comunicato il verdetto in modo molto emozionato e commosso. “Ho visto tantissimi ballerini passare di qua, venire eliminati e soffrire e stare male per questo, ma poi li ho visti crescere e fare il loro percorso” ha dichiarato la conduttrice, per poi aggiungere “ribadisco che mi dispiace molto“.

La polemica del pubblico per l’eliminazione di Lucia

“Amici non è più un talent, è uno spettacolo televisivo. Il dover a forza riequilibrare le squadre falsa tutto. Si riesce già a intuire chi verrà sacrificato. Quando si arriva a questo punto, credo che nel programma ci sia da rivedere qualcosa. Pensateci per il prossimo anno” è solo uno dei commenti che si leggono sui social network. Gli spettatori sono rimasti molto colpiti per l’eliminazione di Lucia. “Non conterà molto ma io sicuro non seguirò più il serale. È da anni che vengono eliminati ragazzi super talentuosi per mandare avanti i raccomandati incapaci” ha aggiunto un altro utente. L’eliminazione della ballerina ha colpito moltissime persone, che questa volta non si sono trovate d’accordo con il verdetto.