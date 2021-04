Amici, Martina: la prima cosa che ha fatto dopo l’eliminazione

Martina Miliddi è stata eliminata durante la quinta puntata di Amici. Ecco le sue parole dopo l'eliminazione.

Il concorrente eliminato durante la quinta puntata del serale di Amici è stata Martina Miliddi, ballerina di latino-americano, allieva di Lorella Cuccarini. La ragazza è arrivata al ballottaggio finale con Deddy ed era particolarmente provata.

Martina, la prima cosa che ha fatto dopo l’eliminazione

Martina Miliddi è stata ufficialmente eliminata dal serale di Amici. La ragazza ha atteso il risultato finale nella casetta, in compagnia di Deddy, anche lui al ballottaggio. Il ragazzo ha ammesso che subito provava antipatia nei suoi confronti, ma poi si sono abbracciati e si sono detti “ti voglio bene”. Quando è stata eliminata, la prima cosa che ha fatto è ringraziare Maria De Filippi e andare dai suoi compagni per parlare con loro.

Inizialmente sono tutti rimasti immobili a fissarla, ma poi sono corsi ad abbracciarla. “Non sono brava a fare i discorsi, siete stati tutti importanti. Non mi sono mai rapportata così con nessuno in vita mia” ha detto Martina, spiegando di non essere brava a fare i discorsi. La ragazza ha spiegato di non aver mai avuto delle amicizie così e per questo è molto orgogliosa della sua esperienza.

Ai microfoni di Witty Tv ha spiegato che è stata un’esperienza bellissima.

“Ho conosciuto tantissime persone che mi sono state accanto, tutti quanti. In ogni persona ho trovato qualcosa che mi appartenesse. Per me è stato difficile perché, conoscendomi, sono tanto diffidente” ha ammesso la ballerina. “A loro auguro di non fermarsi mai. Di andare dritti come un treno. Veloci e senza guardarsi mai alle spalle” ha aggiunto la ragazza parlando dei suoi compagni. “Avrei tante cose da dire a Martina. Spero di riuscire ad arrivare a tutti quanti. Che tutti possano capire chi sono, che sono una bella persona” ha aggiunto Martina. La ragazza è molto grata di quello che ha vissuto, soprattutto grazie alle persone che ha incontrato. Molti telespettatori hanno notato la reazione di Aka7even, con cui Martina ha avuto una relazione. Il cantante è rimasto impassibile e i due non si sono neppure rivolti la parola. Per il momento Martina non ha ancora pubblicato niente sui social, ma i fan aspettano già con ansia un eventuale confornto con il cantante quando il programma sarà finito.