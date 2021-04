Amici 20, la piccola Olivia fa piangere tutti: l’emozione di mamma Veronica Peparini

La piccola Olivia, figlia di Veronica Peparini, ha ballato ad Amici durante un'esibizione di Giulia. La piccola ha fatto piangere tutti.

Durante la quinta puntata di Amici, Olivia, la figlia di Veronica Peparini, ha commosso tutti. La piccola ha partecipato alla coreografia L’Anima Vola, ballata da Giulia. Ha lasciato tutti in lacrime, prima fra tutti la sua mamma. Anche Stefano De Martino e Stash si sono commossi.

L’esibizione della piccola Olivia ad Amici

La giovanissima artista ha fatto il suo esordio in televisione e ha emozionato tantissimo i presenti, che hanno mostrato lacrime e occhi lucidi. Maria De Filippi ha sorriso e alla fine dell’esibizione ha invitato Olivia al centro del palco per prendersi gli applausi. “Stefano sei devastato” ha osservato Maria De Filippi. “Ma come fai tu? Sono distrutto, io se vedessi mio figlio sul palco me ne dovrei andare in ambulanza” ha risposto Stefano De Martino.

Anche Stash non è riuscito a trattenere le lacrime. La più emozionata, però, era Veronica Peparini, incredibilmente orogliosa di sua figlia.

L’esibizione di Olivia è stato un momento molto emozionante. La maestra di danza aveva la voce spezzata quando spiegava la coreografia, che parlava del bambino interiore che abbiamo tutti, meravigliosamente interpretato da sua figlia. Olivia è nata dal matrimonio tra Veronica Peparini e Fabrizio Prolli, ballerino e suo ex assistente. I due hanno un altro figlio, Daniele Prolli.

Attualmente Veronica Peparini è legata sentimentalmente ad Andreas Muller. La loro relazione aveva fatto tanto discutere perché il ballerino era stato un suo allievo ad Amici.