I dati delle amministrative del 25 e 26 maggio 2023 mostrano un centrosinistra in vantaggio.

Un quadro generale delle elezioni comunali

Le elezioni amministrative del 25 e hanno visto un’affluenza del 54,42%, con un incremento di sette punti rispetto all’ultima tornata. Questo dato, proveniente dal ministero dell’Interno, riflette un rinnovato interesse degli elettori verso le dinamiche locali. In 117 comuni d’Italia, più nove in Sicilia, i cittadini si sono espressi su temi cruciali per il futuro delle loro comunità.

Ravenna e il centrosinistra

Ravenna si conferma un bastione del centrosinistra, con il candidato Alessandro Barattoni che si attesta tra il 61% e il 65% dei voti. Questo risultato evidenzia una netta preferenza per le politiche progressiste, mentre i candidati del centrodestra, Nicola Grandi di FdI e Forza Italia, si fermano tra il 21,5% e il 25,5%. Alvaro Ancisi della Lega, con una percentuale tra il 4% e il 6%, non riesce a incidere significativamente sul risultato finale.

Genova e Taranto: ballottaggi in vista

A Genova, l’exit poll indica un vantaggio per Silvia Salis, candidata del campo progressista, con una percentuale tra il 53% e il 57% dei voti. Il suo avversario, Pietro Piciocchi del centrodestra, si colloca tra il 38% e il 42%. Questo scenario potrebbe portare a un ballottaggio, a meno che Salis non riesca a consolidare il suo vantaggio. A Taranto, invece, si profila un ballottaggio tra Pietro Bitetti del centrosinistra, con una percentuale tra il 37% e il 41%, e Luca Lazzaro del centrodestra, che si attesta tra il 20% e il 24%. La competizione è serrata, con Francesco Tacente, sostenuto anche dalla Lega, che segue a breve distanza.

Le altre città: Matera e oltre

Matera vede in testa Roberto Cifarelli, alla guida di una coalizione riformista, con una percentuale tra il 44,5% e il 48,5%. Antonio Nicoletti del centrodestra si colloca tra il 31,5% e il 35,5%, mentre Domenico Bennardi del M5S e Vincenzo Santochirico di Progetto Comune si attestano rispettivamente tra l’8% e il 12% e il 6% e l’8%. Questi risultati suggeriscono un panorama politico in evoluzione, con il centrosinistra che continua a mantenere una posizione di forza in molte aree.