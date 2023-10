Medioriente: in un apposito post Amnesty ha denunciato che i soldati israeliani utilizzerebbero munizioni al fosforo bianco.

In un post pubblicato sui propri social, Amnesty ha denunciato quanto segue: “Il Crisis Evidence Lab di Amnesty ha verificato che le unità militari israeliane che colpiscono Gaza sono dotate di proiettili di artiglieria al fosforo bianco“. Sempre nel medesimo post si legge: “Stiamo indagando su quello che sembra essere l’uso del fosforo bianco a Gaza, anche in un attacco vicino a un hotel sulla spiaggia di Gaza City”.

Amnesty: soldati israeliani usano fosforo bianco?

Ci sono serie preoccupazioni riguardanti l’uso di fosforo bianco da parte dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza. Fino a oggi, le affermazioni in proposito non erano state supportate da prove fotografiche o video. Tuttavia, il Washington Post ha pubblicato un video che dimostrerebbe l’utilizzo di questa arma. L’uso di fosforo bianco è considerato illegale secondo le convenzioni internazionali se impiegato contro obiettivi civili.

Amnesty: le “prove” sull’uso del fosforo bianco

Nelle immagini, sono chiaramente visibili munizioni che esplodono in aria e rilasciano la tipica pioggia di fuoco a cascata che può incendiare gli oggetti con cui entra in contatto. Nel video, vengono mostrati due colpi di artiglieria sparati in rapida successione verso gli obiettivi.

Amnesty, fosforo bianco usato su Gaza City?

In una dichiarazione, Human Rights Watch ha confermato che il fosforo bianco è stato utilizzato sopra Gaza City. Le conferme sull’uso di fosforo bianco arrivano anche da Amnesty International. Secondo il loro Crisis Evidence Lab, le unità militari israeliane coinvolte nei colpi su Gaza sono equipaggiate con proiettili di artiglieria contenenti fosforo bianco.