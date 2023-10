La guerra in Medioriente tiene banco sui media di tutto il mondo anche per le possibili conseguenze per gli Stati occidentali che un conflitto duraturo in quella zona andrebbe ad alimentare. Nella notte ci sono stati nuovi bombardamenti in Palestina e l’esercito israelita ha dato ordine ai civili di Gaza di abbandonare la città. Nel frattempo, alcuni terroristi sono stati uccisi e una macabra scoperta è stata fatta dalle forze di difesa di Israele.

Israele, manuali di Al Qaeda sui cadaveri: il ritrovamento

L’esercito di Israele, attraverso Haaretz, ha fatto sapere nelle scorse ore che alcuni militari hanno trovato manuali di Al Qaeda sul corpo dei terroristi che sono stati uccisi. La polizia isrealiana ha anche fatto sapere che un terrorista è stato bloccato e disinnescato a Gerusalemme: “E’ stato neutralizzato il terrorista armato che con un mitragliatore ha aperto il fuoco contro alcuni agenti di polizia all’ingresso della stazione di polizia di Shalem, nel distretto di Gerusalemme”.

Israele, manuali di Al Qaeda sui cadaveri: mappe di basi e città

Il ‘Wall Street Journal’ ha anche fatto sapere che l’esercito israelita avrebbe ritrovato alcuni importanti documenti appartenenti ad Hamas. Secondo quanto è stato scoperto, prima dell’attacco di sabato, i terroristi si sarebbero preparati per diverso tempo. Gli uomini di Hamas avevano mappe delle basi e della città e sapevano esattamente dove colpire.