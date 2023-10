Le parole del capo della diplomazia cinese Wang Yi in una conferenza stampa sulla guerra in Israele.

Le parole del capo della diplomazia cinese Wang Yi in una conferenza stampa sulla guerra in Israele. La situazione continua a peggiorare.

Israele, Cina: “Causa conflitto è ingiustizia contro i palestinesi”

Il conflitto tra Hamas e Israele ha dimostrato che il modo “per risolvere la questione palestinese sta nel riprendere i colloqui di pace autentici il più presto possibile e nel realizzare i diritti legittimi della nazione palestinese“, risolvendo “un’ingiustizia“. Sono state queste le parole del capo della diplomazia cinese Wang Yi in una conferenza stampa con l’omologo Ue Josep Borrell. “La Cina invita a dare prova di moderazione, ad allentare le tensioni quanto prima e a prevenire un’espansione del conflitto” ha spiegato Wang, per cui è prioritario garantire la sicurezza dei civili e gli aiuti per “evitare una grave crisi umanitaria“.

Guerra in Israele: la situazione

Nuovi pesanti bombardamenti israeliani hanno colpito nella notte la Striscia di Gaza, soprattutto sul confine, come testimoniato da video postati sui social e una nota dell’Aeronautica israeliana. “Anche di notte, e in qualsiasi momento, centinaia di aerei IAF continuano ad attaccare con forza e a danneggiare gravemente le capacità del nemico” è il commento ad un video condiviso dall’Aeronautica israeliana. Israele afferma di aver sganciato in sei giorni 6.000 bombe sugli obiettivi di Hamas a Gaza, colpendo oltre 3.600 obiettivi. Hamas ha rivendicato il lancio di almeno 150 razzi sulla città di Ashkelon. “Sarà una operazione lunga ma distruggeremo per sempre Hamas” ha dichiarato il ministro della Difesa di Israele Gallant.