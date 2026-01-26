Andrea Delogu sembra aver trovato nuova serenità accanto al suo fidanzato, lontano dai riflettori. Dopo i gossip nati durante Ballando con le Stelle sul maestro Nikita Perotti, la conduttrice appare oggi felice e complice con l’uomo che le ha ridato il sorriso.

Andrea Delogu e l’intesa con Nikita Perotti a Ballando con le Stelle

Durante l’ultima edizione di Ballando con le Stelle il pubblico e i media hanno più volte fantasticato su una possibile relazione sentimentale tra Andrea Delogu e il ballerino Nikita Perotti. La loro evidente sintonia sul palco e dietro le quinte ha alimentato il gossip, nonostante entrambi abbiano sempre chiarito la natura esclusivamente affettiva del rapporto. La conduttrice era stata molto netta: “Non stiamo insieme! Ci vogliamo molto bene. C’è un legame molto forte e un sentimento tanto profondo”, sottolineando come quell’intesa fosse fatta di stima e amicizia sincera.

Un legame che, proprio grazie a questa armonia, li ha portati fino alla vittoria finale del programma di Milly Carlucci. Eppure, già mentre il talent andava in onda, Delogu aveva voltato pagina dal punto di vista sentimentale.

L’amore di Andrea Delogu procede a gonfie vele: chi è il nuovo fidanzato

A dicembre la conduttrice era stata sorpresa dai paparazzi in compagnia di un uomo misterioso, poi identificato come Alessandro Marziali. Il settimanale Chi non aveva lasciato spazio a dubbi titolando: “Quello che la Delogu scambia con Alessandro Marziali in queste foto, infatti, è proprio un bacio. E non metaforico”.

Oggi, secondo Diva e Donna, la relazione procede serenamente: la coppia appare affiatata e complice, come dimostrano gli scatti che li ritraggono sorridenti per le strade di Roma. Manager riservato, estraneo al mondo dello spettacolo e con un profilo Instagram rigorosamente privato, Marziali conduce una vita lontana dai riflettori e viaggia spesso per lavoro tra Italia ed estero. Di lui non si conoscono età né origini, ma una cosa è certa: è riuscito a conquistare il cuore di Andrea Delogu, che dopo relazioni note come quelle con Francesco Montanari e Luigi Bruno, ha scelto questa volta il silenzio social e una maggiore discrezione.