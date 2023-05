Amsterdam, non è più possibile fumare cannabis sulle strade del quartiere a...

La sindaca Femke Halsema ha lanciato una campagna per migliorare la sicurezza dell'area.

Nel quartiere a luci rosse di Amsterdam è entrato in vigore il divieto di fumare marijuana per strada. Prevista una multa di 100 euro per chi viene scoperto a violare la nuova misura.

La campagna di Femke Halsema per migliorare le condizioni delle lavoratrici del quartiere

Il divieto fa parte della campagna che la sindaca di Amsterdam Femke Halsema ha voluto lanciare per migliorare le condizioni delle lavoratrici del quartiere a luci rosse e per ridurre sia la criminalità sia l’alto consumo di droghe e alcol in una delle zone più famose della sua città.

Il dibattito sulla possibilità di spostare il turismo sessuale al di fuori del centro di Amsterdam

Nella capitale dei Paesi Bassi si sta inoltre discutendo sulla possibilità di spostare il turismo sessuale e legato alle droghe leggere al di fuori del centro. Rimane comunque ancora possibile consumare marijuana e hashish all’interno o sulle terrazze dei coffee shop sia nel quartiere a luci rosse che in altre aree della città.

