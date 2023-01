Anarchici: Ronzulli, 'arretramento Stato sarebbe segno debolezza'

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "La mia solidarietà ai magistrati, al personale delle ambasciate e alle Forze dell'Ordine per le minacce e gli atti criminali di cui sono stati fatti bersaglio. Di fronte a queste violenze lo Stato non può tornare indietro nemmeno di un millimetro:...

Roma, 29 gen.

(Adnkronos) – "La mia solidarietà ai magistrati, al personale delle ambasciate e alle Forze dell'Ordine per le minacce e gli atti criminali di cui sono stati fatti bersaglio. Di fronte a queste violenze lo Stato non può tornare indietro nemmeno di un millimetro: qualsiasi arretramento sarebbe una dimostrazione di debolezza. Lo Stato non può essere condizionabile dai violenti". Così al Tg4 la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli.

"Cospito è al 41 bis non per un capriccio -ha aggiunto- ma perché, nel regime di carcerazione ordinario, riusciva ancora a coordinare operazioni eversive.

La soluzione per scongiurare problemi di salute a Cospito è che torni a mangiare, non che torni al regime precedente".