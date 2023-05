Ancona, malore nel sonno: Simona Talamonti trovata morta nel letto

Grave lutto nella città di Ancona e dolore per una scomparsa improvvisa ed assurda dopo un malore nel sonno: Simona Talamonti è stata trovata morta nel letto. Secondo quanto riportato dai media la 44enne si è sentita male nelle prime ore del mattino ed ogni soccorso è stato vano. Quella di Simona è stata a tutti gli effetti una morte inattesa e che ha straziato i suoi familiari e dei tanti amici. La donna pare sia stata colpita nel sonno da un malore improvviso alle 6 di ieri mattina.

Simona Talamonti trovata morta nel letto

I media spiegano mesti che la povera Simona lascia il marito Roberto e il figlio Giacomo di appena 5 anni. La 44enne, che è stata soccorsa invano dal 118, era titolare della pasticceria di famiglia La Mimosa in via Macerata assieme a suo padre Roberto. La pasticceria in questione era stata rilevata da più di 10 anni. E sulla morte di Simona Alessandra Egidi ha scritto: “Un dolore immenso, Simona era una bravissima persona”.

“Era una donna ed una mamma adorabile”

“Donna e mamma adorabile. Una famiglia meravigliosa. Sono veramente sconvolta”. Imola Oggi spiega che la povera 44enne, “per via del suo lavoro sempre a contatto con il pubblico, era molto nota nel quartiere dove è situata l’attività di famiglia”. Un motivo di più per un dolore diffuso legato alla sua improvvisa scomparsa.