Volontario sulle ambulanze del 118 fuori servizio salva una donna

La 60enne Loredana Confalonieri gli deve la vita: volontario del 118 la salva dal mezzo ormai in fiamme

Un gesto eroico che doverosamente non è passato inosservato: è stato quello di un volontario sulle ambulanze del 118 fuori servizio che ha salvato una donna. Il 28enne Giacomo Mellera è stato insignito di una benemerenza civica dal sindaco di Varenna, paese in provincia di Lecco. Da quanto si apprende Giacomo ha salvato la vita a una donna dopo un incidente in moto.

Volontario del 118 salva una donna

Tutto è accaduto lo scorso 19 marzo quando il 28enne ha visto davanti ai suoi occhi un’auto tagliare la strada a una moto. Il mezzo a due ruote ha preso fuoco e Giacomo, fuori servizio ma spinto da senso civico, si è avvicinato e ha tratto in salvo la donna, che viaggiava dietro al marito. Marito che purtroppo non ce l’vava fatta: il 64enne Francesco Panighi era morto ma sua moglie, Loredana Confalonieri di 60 anni, era stata salvata.

Le parole del sindaco: “Attenzione ed umanità”

Ha detto il sindaco: “Ha prestato con grande attenzione ed umanità le prime importantissime cure alla donna, Loredana, che così si è salvata”. E Giacomo dal canto suo ha detto: “Fa sicuramente piacere vedere riconosciuto il lavoro svolto e i ringraziamenti ricevuti mi hanno commosso profondamente. Ma è importante sottolineare anche quanto questo sia frutto di esperienza, addestramento ma soprattutto del lavoro di squadra di tutti i soccorritori intervenuti”.