Un uomo quarantenne è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Ancona per aver minacciato dei passanti con un coltello: trasferito in carcere, era sotto effetto di cocaina

Paura in strada ad Ancona. Nel pomeriggio di domenica 9 luglio, un uomo quarantenne è stato denunciato dalla Polizia di Stato per aver minacciato dei passanti con un coltello.

Come è andata

Gli agenti delle forze dell’ordine sono intervenuti intorno alle ore 15 in via Cagli, dove l’uomo aveva da poco avuto un diverbio con alcune persone appartenenti alla stessa famiglia e, al culmine della discussione, era arrivato a minacciarli con un coltello fino a inseguirli dopo che gli stessi avevano cercato di prenderne le distanze. Non è chiaro al momento se tra lui e queste persone ci fossero rapporti pregressi o se l’incontro sia avvenuto in maniera del tutto accidentale. Una volta nelle mani dei poliziotti, l’uomo è stato costretto a calmarsi, ma non è stato facile: l’abuso di cocaina lo ha reso estremamente agitato anche dopo il fermo.

In carcere

Trasferito presso la Questura di Ancona, anche qui il quarantenne ha proseguito ad atteggiarsi con comportamenti sprezzanti nei confronti delle forze dell’ordine. Nel frattempo nei suoi confronti è scattata una denuncia per minacce, porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere e, non ultima, resistenza a pubblico ufficiale. Emesso anche un avviso orale da parte del questore Cesare Capocasa.