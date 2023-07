Un uomo algerino di 29 anni ha minacciato con un coltello e rapinato due ragazzi all’Esquilino, a Roma. L’uomo è stato arrestato.

Termini, uomo minaccia col coltello due ragazzi e li rapina: arrestato

Un algerino di 29 anni ha minacciato due ragazzi con un coltello e li ha rapinati dello zaino e dei soldi. Il fatto è accaduto nel parco di via Statilia, all’Esquilino. Dopo il furto il ladro si è dato alla fuga, ma fortunatamente è durata poco. Gli agenti del Commissariato Viminale lo hanno arrestato a Termini.

Termini, arrestate quattro persone

Il malvivente è un algerino di 29 anni ed è solo uno delle quattro persone ad essere state arrestate dai poliziotti impegnati in un controllo nella zona della Stazione Roma Termini. Durante i controlli predisposti dal Questore di Roma nella zona di pertinenza della stazione di Termini, secondo le indicazioni del Ministro dell’Interno, anche in vista del grande afflusso di turisti che quotidianamente arriva nella Capitale, sono state arrestate 4 persone perché gravemente indiziate per i reati di furto e rapina.