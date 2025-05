Il matrimonio è da sempre uno dei momenti più importanti e celebrati nella vita di una coppia, simbolo di amore, impegno e condivisione di un progetto futuro. Quando a unirsi sono due persone nate sotto i riflettori di un programma televisivo come Uomini e Donne, l’evento acquista un significato ancora più speciale, suscitando curiosità e interesse tra i fan e il pubblico.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, protagonisti del dating show, hanno recentemente dimostrato che l’amore nato in televisione può trasformarsi in un legame solido e duraturo.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno finalmente realizzato il loro sogno d’amore. La coppia, nata all’interno del programma Uomini e Donne nel 2019, ha ufficialmente pronunciato il fatidico “sì” con una cerimonia civile intensa e ricca di emozioni, tenutasi in una suggestiva cornice toscana.

A rendere ancor più indimenticabile questa giornata è stata la partecipazione della loro piccola Allegra, nata a febbraio 2024. Lo scorso giugno, Andrea, con la bimba in braccio, si è inginocchiato sulla spiaggia per chiedere ad Arianna di sposarlo.

Per l’abito da sposa, Arianna Cirrincione aveva anticipato qualche particolare nei giorni precedenti al grande “Sì, lo voglio”. Sul suo profilo Instagram aveva pubblicato un reel girato nell’atelier Pronovias, accompagnato dall’hashtag #adv.

“Creare il mio abito da zero è stata un’esperienza indimenticabile. Ho voluto infondere in ogni dettaglio un pezzo di me. L’attesa sta per finire e non vedo l’ora che possiate scoprirlo anche voi”.