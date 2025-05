Un amore nato negli studi di Uomini e Donne

Oggi è un giorno speciale per Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, che hanno finalmente pronunciato il fatidico “lo voglio”. La coppia, conosciutasi nel 2019 durante il popolare programma di Maria De Filippi, ha coronato il loro sogno d’amore in una cerimonia intima, circondata da amici e familiari.

La location scelta è stata la splendida campagna toscana, precisamente a Valle di Badia, in provincia di Pisa, un luogo che ha reso il loro giorno ancora più magico.

Dettagli delle nozze e l’abito da sposa

La cerimonia è stata caratterizzata da momenti toccanti e da un’atmosfera di grande emozione. Arianna ha scelto un abito firmato Pronovias, semplice ma elegante, che ha lasciato tutti senza parole. La sposa ha optato per un vestito bianco, liscio e morbido, perfetto per l’occasione. Durante lo scambio delle promesse, Andrea ha reso omaggio alla madre scomparsa, un momento che ha toccato il cuore di tutti i presenti. La piccola Allegra, frutto del loro amore, era tra le braccia della madre, aggiungendo un ulteriore tocco di dolcezza alla cerimonia.

Un evento per pochi intimi

La scelta di mantenere le nozze in un contesto riservato ha reso l’evento ancora più speciale. Tra gli invitati, amici storici e familiari, tra cui Martina Grado, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e amica della coppia. La serata si preannuncia ricca di festeggiamenti, con la coppia pronta a condividere la loro gioia con i più cari. Non è da escludere che presto Andrea e Arianna saranno ospiti di Silvia Toffanin per raccontare la loro nuova vita da sposati e le emozioni vissute durante il giorno più bello della loro vita.

Concludiamo con i nostri migliori auguri a questa splendida coppia, che ha dimostrato che l’amore vero può nascere anche sotto i riflettori della televisione.