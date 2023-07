Andrea Foriglio, ex corteggiatore di Uomini e Donne, si è candidato come protagonista della nuova edizione del programma di Maria De Filippi. Il ragazzo tornerebbe nel format, ma solo nei panni di tronista.

Andrea Foriglio vuole tornare a Uomini e Donne

Ex corteggiatore di Nicole Santinelli, Andrea Foriglio tornerebbe volentieri a Uomini e Donne. Intervistato da Gossip News Italia, il ragazzo ha ammesso che si è trovato benissimo nel programma di Maria De Filippi, motivo per cui accetterebbe di partecipare nuovamente al format, ma solo con un ruolo completamente diverso: il tronista.

Andrea Foriglio vuole il trono

Foriglio ha dichiarato:

“Sì, mi piacerebbe tornare ma non da corteggiatore. Mi sono trovato bene e sono certo di avere ancora tanto da far vedere. Mi piacerebbe ripartecipare”.

Andrea ha candidamente ammesso che punta al trono di Uomini e Donne. Lo staff di Maria De Filippi accetterà l’autocandidatura? I fan sperano che la risposta sia negativa perché hanno voglia di vedere volti nuovi.

Andrea Foriglio è uscito con Roberta Di Padua?

In attesa di scoprire se Andrea riuscirà a conquistare il trono di Uomini e Donne, i fan hanno una domanda: Foriglio è uscito con Roberta Di Padua? La dama aveva espresso parecchio interesse nei suoi confronti, ma l’ex corteggiatore non ha accettato l’invito. Ha dichiarato: “Tra noi non c’è stato nessun contatto dopo il programma“.