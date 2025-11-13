Andrea Giambruno (ex di Giorgia Meloni) ha una nuova fidanzata? Ecco chi è

Era il 2023 quando Giorgia Meloni ha ufficializzato la fine della storia d’amore con Andrea Gimbruno, padre di sua figlia Ginevra. Come ricorderete, “Striscia La Notizia” aveva mostrato alcuni fuori onda riguardanti l’ex giornalista Mediaset, il quale faceva proposte volgari a una collega.

Da allora la premier non ha più fatto dichiarazioni a riguardo, né è più apparsa assieme a lui in pubblico, mantenendo però, come ribadito più volte, un rapporto “centrato sulla serenità della bambina.” Ora ecco che, sul Settimanale Gente, Giambruno è stata paparazzato con la presunta nuova fidanzata. Ecco di chi si tratta.

Andrea Giambruno, chi è la nuova fidanzata dell’ex di Giorgia Meloni

Sul Settimanale Gente sono state pubblicate alcuni foto di Andrea Giambruno, ex di Giorgia Meloni, e la nuova presunta fidanzata, ovvero la 42enne Federica Bianco. I due sono stati immortalati in atteggiamenti affettuosi nella periferia Est della Capitale, in un quartiere sulla strada per Tivoli, dove vivrebbe la famiglia della donna, secondo quanti riportato dal Magazine. Tra i due, inoltre, anche un bacio, bacio che sembra proprio ufficializzare la relazione. Ma, chi è Federica Bianco? Volto noto della televisione dei primi anni Duemila, oggi è una consulente di immagine e beauty coach a Roma. I due, in realtà, uscirebbero insieme già da novembre 2023 ma, fino a ora, nessuno dei due ha mai ufficializzato la relazione.