Andrea Giambruno pronto a scrivere un libro: "Dirà la sua verità"

Secondo i rumors in circolazione, Andrea Giambruno sarebbe stato contattato al fine di raccontare la sua storia all’interno di un libro. Sarà vero?

Andrea Giambruno: il libro

Di recente Andrea Giambruno ha dovuto fare i conti con lo scandalo dovuto ai suoi fuori onda e, a seguire, con la separazione da Giorgia Meloni e lo stop alla conduzione di Diario del Giorno. Nelle ultime ore sono circolate indiscrezioni secondo cui il volto tv sarebbe intenzionato a sporgere denuncia contro Mediaset per aver rovinato la sua reputazione e, inoltre, Giambruno sarebbe intenzionato a raccontare la sua verità in un libro. Sarà vero? Al momento sulla questione non sono emerse conferme.

Negli ultimi tempi il giornalista ed ex volto tv è stato costretto a cercarsi una nuova casa, e sembra che si sia trasferito in un appartamento poco distante da quello che in precedenza aveva condiviso con Giorgia Meloni e con sua figlia Ginevra. I due hanno cercato di mantenere, almeno in apparenza, un rapporto pacifico e infatti sembra che Giambruno continui a trascorrere quasi ogni giorno insieme a sua figlia. In seguito all’annuncio d’addio, Giorgia Meloni ha preferito non pronunciarsi in merito alla questione e alla sua separazione dallo storico compagno.