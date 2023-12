Andrea Giambruno avrebbe confidato: "Faccio causa per violazione della privacy e diffamazione a mezzo stampa".

Andrea Giambruno ha dato un taglio netto al suo passato dopo la fine della storia con Giorgia Meloni, ma non ha affatto dimenticato i servizi di Striscia la notizia che hanno mostrato lo stesso giornalista nel corso di alcuni fuorionda. Servizi questi che hanno inciso drasticamente sulla sua vita professionale. Giambruno è stato rimesso dietro le quinte di Rete 4, ma l’ex compagno della premier non si arrende e pare voglia fare causa a Mediaset in seguito al polverone mediatico che lo ha visto protagonista.

Andrea Giambruno: “Non ho niente da dire”

Giambruno è stato raggiunto da Repubblica per un commento sulla situazione, ma il giornalista si è limitato a rispondere: “Non ho niente da dire, nulla da aggiungere”.

Perché Andrea Giambruno vorrebbe fare causa

Un retroscena firmato da Ilario Lombardo della Stampa, riporta che Andrea Giambruno avrebbe confidato ad alcuni testimoni: “Faccio causa per violazione della privacy e diffamazione a mezzo stampa”. Il volto televisivo starebbe quindi preparando una dura battaglia legale assieme al suo avvocato.

Lo sfogo di Andrea Giambruno

Queste le presunte dichiarazioni riportate da FanPage da parte di un Giambruno arrabbiatissimo con Striscia la Notizia: “Mi hanno fatto fare una figura di m**** mondiale”. Si ricorda come dopo i fuorionda del programma Mediaset, numerosi giornali di punta internazionali hanno riportato in prima pagina gli “scivoloni” del conduttore.