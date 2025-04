Questa mattina, intorno alle 8 del mattino, Andrea Izzo ha ucciso con almeno cinque colpi di pistola Milko Gargiulo prima di togliersi la vita. Ma, chi era Andrea Izzo?

Andrea Izzo: l’agguato a Marano

Si chiamava Andrea Izzo l’uomo che, questa mattina intorno alle ore 8.00 a Marano (Napoli), ha ucciso, con almeno cinque colpi di pistola, Milko Gargiulo, 56enne e nuovo compagno dell’ex fidanzata. Izzo, dopo l’omicidio, si è tolto la vita usando la stessa pistola, regolarmente detenuta. Prima di suicidarsi, Izzo ha mandato un messaggio all’ex compagna: “Mo vattil à chiagnere”. Ma, chi era Andrea Izzo? Perché ha ucciso Gargiulo e poi si è tolto la vita?

Andrea Izzo, chi era il killer-suicida di Marano? Il passato che nessuno conosceva

L’uomo che questa mattina a Marano ha ucciso per gelosia Milko Gargiulo si chiamava Andrea Izzo, aveva 40 anni e ha appunto agito per motivi personali. Izzo era un grande appassionato di caccia e aveva diverse armi, regolarmente detenute, tra cui la pistola che ha usato per uccidere il rivale in amore e per poi togliersi la vita. In una foto sul suo profilo di Instagram, l’uomo impugna pure un fucile. Andrea lavorava nel panificio dei genitori dell’ex, con la quale l’uomo ha avuto due figli. L’ex coppia viveva ancora insieme anche se lui avrebbe dovuto trasferirsi a breve. Secondo quanto si apprende, il nuovo compagno della ex, Milko Gargiulo, avrebbe già denunciato Izzo per minacce di morte.