Andrea Nicole: “I miei genitori? Mi mandarono in terapia, credevano fosse un mio capriccio”

Andrea Nicole, protagonista della nuova edizione di Uomini e Donne, ha confessato alcuni retroscena della sua vita privata legati al suo percorso di transizione e al suo rapporto con i genitori.

Andrea Nicole: i genitori

Andrea Nicole è stata senza dubbio una delle rivelazioni dell’ultima edizione di Uomini e Donne.

La tronista ha confessato per la prima volta le difficoltà vissute durante il suo percorso di transizione e ha raccontato come i suoi genitori avrebbero preso la sua decisione: “Non hanno approvato. O meglio, mi hanno detto: ‘Vai sei mesi in terapia, verremo anche noi. Il tuo è solo un capriccio’. Il terapista poi disse loro: ‘Vostro figlio è una donna, sì, una femmina. Il problema non ce l’ha lei, il problema ce lo avete voi che non riuscite ad accettarlo”, ha dichiarato, e ancora: “Era arrivata l’ora X e tutto, davvero tutto, è cambiato”.

Andrea Nicole: il dramma

La tronista ha rivelato di aver vissuto momenti bui e di essersi sentita una completa delusione per i suoi genitori che, ovviamente, avrebbero avuto delle difficoltà ad accettare i suoi desideri: “Sono stata il più grande dolore dei miei genitori, ora sono felici come sono felice io. Ho detto cose brutte ma fanno parte della mia vita, sono stata la delusione più grande dei miei genitori, è vero.

Non lo sono più, ma lo sono stata. Il mio malessere in esterna rifletteva il malessere che provavo all’epoca. L’averlo detto a Ciprian non toglie niente ad Alessandro, a cui ho detto altre cose del mio percorso. E’ un alternarsi in base alle singole situazioni”, ha dichiarato. La tronista ha anche ammesso di aver pensato al suicidio perché non si sarebbe sentita accettata. Oggi i rapporti tra lei e i suoi genitori sarebbero finalmente migliorati e loro sarebbero felici di lei.

Andrea Nicole a Uomini e Donne

A Uomini e Donne Andrea Nicole ha cercato di capire chi tra Ciprian e Alessandro potesse essere giusto per lei ma al momento non ha ancora preso alcuna decisione a proposito dei due corteggiatori. In tanti tra i fan del programma non vedono l’ora di sapere se riuscirà a trovare la persona giusta per lei e a lasciare il programma dopo una cascata di petali rossi.